Climat : des jeunes écrivent une lettre ouverte aux dirigeants politiques

Depuis plusieurs mois, sous l'impulsion de la Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, les jeunes se mobilisent dans la lutte contre le dérèglement climatique. Le 1er mars, certains activistes publient une lettre ouverte dans le Guardian pour exprimer leur inquiétude, et pour s'affirmer alors qu'ils s'estiment ignorés dans ce débat.

«Nous, les jeunes, (sommes) profondément inquiets à propos de notre futur. L'Humanité cause actuellement la sixième extinction de masse et le système climatique est à la limite d'une crise catastrophique. Ses impacts dévastateurs sont déjà ressentis par des millions de personnes à travers le globe. Et pourtant, nous sommes loin d'atteindre les objectifs des accords de Paris». C'est avec ces mots que commence la lettre.

Il s'agit d'une nouvelle étape de contestation, après les manifestations qui parsèment toute l'Europe. À Paris, par exemple, des milliers de jeunes se sont réunis le 22 février pour une marche, à laquelle Greta Thunberg a participée. Cette dernière est devenue l'égérie du mouvement, et traverse toute l'Europe pour des conférences et des rencontres avec des dirigeants.

Paris! They say between 5000-8000 students marching here today. And tens of thousands around the world. #FridaysForFuture #SchoolStrike4Climate #climatestrike #YouthForClimate pic.twitter.com/HgA3t2fiLZ

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 22 février 2019