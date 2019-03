Manifestations en Algérie, en direct : 45 personnes arrêtées à Alger, 63 blessés dont 56 policiers

Depuis le 22 février, la mobilisation ne cesse de grandir en Algérie. Malgré la répression, des milliers d'Algériens sortent dans la rue pour exprimer leur rejet d'une nouvelle candidature du président Abzelaziz Bouteflika.

Vendredi 1er mars

22h49

Selon un bilan de la police, 56 policiers et 7 manifestants ont été blessés. 45 personnes ont par ailleurs été arrêtées à Alger.

19h03

Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins une dizaines de blessés.

Plusieurs manifestants ont été blessés et évacués au niveau d’El Mouradia. Beaucoup de mouvements de foule. Il y a eu des tirs de balles en caoutchouc selon certains témoins très énervés. La vidéo a été raccourcie par respect pour la personne.





(Vidéo: @mezahimaher) #Algerie pic.twitter.com/0q6BMR8klb — Zahra Rahmouni (@ZahraaRhm) 1 mars 2019

18h38

Des heurs ont éclaté entre policiers et manifestants à Alger, à proximité de la présidence. Des petits groupes de jeunes ont jeté des pierres contre la police qui a répliqué par de très nombreux tirs de grenades lacrymogènes.

18h06

Selon des sources de sécurité, «plusieurs dizaines de milliers de personnes» ont défilé dans les rues de la capitale. Des manifestations ont également été comptabilisées dans près des deux tiers des préfectures du nord du pays.

17h37

Les manifestants continuent de s'approcher du palais présidentiel. La situation est de plus en plus tendue.

Les manifestants continuent de monter vers la Présidence. Ils ont dépassé l'hôtel Saint Georges. En face, les policiers antiémeute. Des manifestants ont été blessés par des tirs de gaz lacrymogènes (Photo : @khaleddrareni)





Suivez notre DIRECT https://t.co/isFwwNGJi2 pic.twitter.com/g7ZQQwP7WE — TSA Algérie (@TSAlgerie) March 1, 2019

16h53

La situation se tend dans les rues d'Alger, où les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènespour disperser la foule présente devant le siège du gouvernement.

16H40

Djamila Bouhired, figure de la Guerre d'Algérie, est présente dans les rues d'Alger avec les manifestants.

16H10

Malgré quelques tensions avec les forces de l'ordre, le mot d'ordre est de défiler de manière pacifique.

15h40

Dans les cortèges, de nombreuses femmes et des enfants. L'ambiance est pour le moment bon enfant à Alger, malgré quelques tirs de gaz lacrymogènes de la part des forces de l'ordre.

15h20

L'écrivain algérien Kamel Daoud a estimé vendredi sur RTL que ses concitoyens qui manifestent contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika «ne reculeront plus» malgré les risques de violence. «Le principal changement, c'est le fait que les gens n'ont plus peur. Ce qu'on appelle communément le mur de la peur a été cassé et c'est extraordinaire de sentir cette sorte de frisson, d'enthousiasme, cette sorte de joie», a-t-il déclaré depuis Oran. «Les gens ne se sentent plus terrorisés, et je choisis bien mon mot.» «Je pense que l'écrasante majorité des Algériens ne reculeront plus», a-t-il ajouté.

15h15

La mobilisation semble avoir pris une ampleur inédite ce vendredi, de nombreux manifestants affirmant ne jamais avoir vu autant de monde dans les rues d'Alger.

Ça fait plus de 40mn que des milliers de personnes remontent le Boulevard Mohamed V. Rien qu'à Alger Centre, le million de manifestants doit être largement dépassé. Le premier mandat du peuple commence aujourd'hui ! #Algérie pic.twitter.com/15Rqw847WR — Beghdad Meliza (@MelizaBeghdad) March 1, 2019

15h11

Les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau pour repousser les manifestants qui tentaient de s'approcher du palais du gouvernement.

La police a bloqué pendant un moment la rue du Dr. Saadane qui mène au palais du gouvernement. Canon à eau et force anti-émeutes à l'appui. pic.twitter.com/LydmndtZli — Hamdi (@HamdiBaala) March 1, 2019

15h06

Les forces de l'ordre ont commencé à faire usage de gaz lacrymogène.

Gaz lacrymogènes, ça y va sec pic.twitter.com/HWNr0dDtKQ — Hakim SOUFI (@mhsoufi) 1 mars 2019

La police a utilisé plusieurs fois les gaz lacrymo. Les manifestants s’assoient en signe de protestation. Certains se partagent déjà du vinaigre #Alger pic.twitter.com/TkCOY5W8aS — Zahra Rahmouni (@ZahraaRhm) March 1, 2019

15h04

Des manifestants se sont rassemblés dans de nombreuses villes du pays :

Ici, à Djelfa : https://t.co/zaL39ayO4f — Adlène Meddi (@adlenmeddi) 1 mars 2019

15h01

Plusieurs milliers d'Algériens défilaient vendredi en début d'après-midi en différents points du centre d'Alger, contre la perspective d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Pouvoir assassin!», scandaient des milliers de manifestants brandissant des drapeaux algériens qui ont commencé à marcher depuis la Place de la Grande-Poste, bâtiment emblématique du centre d'Alger.

Non, loin, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher des manifestants d'accéder à la Place du 1er-Mai, a constaté un journaliste de l'AFP. Rassemblés dans les rues alentour, les manifestants scandaient des slogans hostiles à un 5e mandat de M. Bouteflika.

Près de la Place des Martyrs, vaste esplanade du centre de la capitale, un cortège de milliers d'Algériens a été bloqué par la police anti-émeute qui a fait usage de lacrymogène pour tenter de les disperser.

14h54

A Alger, un important dispositif de sécurité a été mis en place ce vendredi, notamment des canons à eau et des véhicules de déblaiement. Les grands axes du centre-ville et les bâtiments officiels sont particulièrement protégés.

14h35

De nombreuses manifestations étaient prévues ce vendredi 1er mars à Alger et dans d'autres villes du pays. Une mobilisation particulièrement scrutée par le pouvoir, aors que la date limite du dépôt des dossiers de candidature devant le Conseil Constitutionnel a été fixée au dimanche 3 mars à minuit.