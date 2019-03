En moyenne, les femmes gagnent 800 euros de moins que les hommes

L'inégalité salariale entre les femmes et les hommes persiste encore et toujours : selon les chiffres d'une enquête Cofidis publiée par RTL, les femmes gagnent en moyenne 36% de moins que leurs collègues masculins. Elles perçoivent ainsi plusieurs centaines d'euros de moins.

Qu'elles soient cadres, employées, ouvrières... Toutes les femmes sont concernées. «On est encore très loin d'une égalité de revenu, en moyenne les femmes gagnent 1.411 euros par mois, soit un écart de 802 euros avec les hommes. C'est considérable», a commenté Céline François, porte-parole de Cofidis, interrogée par RTL.

La quasi-totalité de ce salaire est généralement consacré aux dépenses de première nécessité (80% en moyenne, jusqu'à 90% pour les mères de famille). Résultat : une femme sur quatre avoue avoir des difficultés à boucler les fins de mois, contre 15% des hommes seulement. Leur compte en banque est également plus souvent dans le rouge.

Pourtant, l'enquête montre que les femmes ont tendance à avoir une vision plus positive de leur situation : elles affirment ressentir une baisse plus limitée de leur pouvoir d'achat et ont tendance à être plus optimiste que les hommes concernant l'avenir. Ainsi, 46% des sondées anticipent une baisse de leur pouvoir d'achat, contre 54% des hommes.