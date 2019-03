Belgique : Une cycliste stoppée car elle rattrapait les hommes dans une course

Pas question de dopage, ni de moteur dans le vélo. Juste d'une cycliste plus rapide que prévu. Dans l'une des courses les plus prestigieuses de Belgique, le Circuit Het Nieuwsbald organisé le 2 mars, Nicole Hanselmann, partie avec les filles 15 minutes après les hommes, a été obligé de s'arrêter car elle les rattrapait.

Au bout de 30 kilomètres de course, alors qu'elle s'était lancée dans une échappée solitaire, la Suissesse s'est retrouvée face aux voitures balais du peloton masculin. Pour éviter que les deux courses ne se télescopent, l'organisation a décidé de l'arrêter et de neutraliser la course des femmes pendant 5 minutes.

Sur Instagram, Nicole Hanselmann raconte son aventure et le «moment étrange où [elle] pouvait presque apercevoir la queue du peloton homme. Peut-être que les autres femmes allaient trop vite, et les hommes trop lentement».

Pas d'exploit cependant pour elle après son contretemps. Elle sera rattrappée par ses concurrentes avant la ligne d'arrivée et terminera à la 74e place. Mais on ne saura jamais si le scénario aurait été le même sans ce départ canon la forçant brusquement à interrompre son effort. Pour les gagnants, l'on retrouve Chantal Blaak chez les femmes et Zdenek Stybar pour les hommes.