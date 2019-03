Deux soeurs retrouvées par miracle après deux jours perdues en forêt

Parties en balade à la sortie de l'école, deux soeurs de 5 et 8 ans, Leia et Caroline, se sont égarées dans la forêt. Perdus pendant deux jours, les enfants ont été retrouvées sains et saufs à deux kilomètres de leur domicile par le sherif du comté de Humboldt.

Vendredi après-midi, les parents des deux fillettes ont donné l'alerte, constatant que ces dernières n'avaient pas regagné leur domicile, en Californie.

Mobilisés, les pompiers et les forces de l'ordre sont immédiatement partis à leur recherche. Introuvables pendant près deux jours, les deux soeurs ont finalement été aperçues et secourues par un pompier volontaire, dimanche matin.

#searchandrescue #update Leia and Caroline were found approximately 1.4 miles south of their residence near Richardson's Grove. Here's a first look from the scene where first responders located the girls.



Press release with more information as soon as possible today. pic.twitter.com/k2bUTQOtrt

— Humboldt County Sheriff (@HumCoSO) 3 mars 2019