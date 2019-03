Etats-Unis : une tornade fait au moins 22 morts en Alabama

Au moins 22 personnes ont été tuées dimanche 3 mars par une tornade qui a provoqué des dégâts «catastrophiques» en Alabama, dans le sud-est des Etats-Unis, selon le shérif local.

Le précédent bilan faisait état de 14 décès. «Nous en sommes à 22 maintenant. Malheureusement, je pense que ce nombre va encore augmenter», a indiqué Jay Jones, shérif du comté de Lee, situé dans l'est de l'Alabama à la frontière avec la Géorgie.

Plusieurs personnes sont par ailleurs portées disparues et d'autres ont été hospitalisées, certaines avec des «blessures très graves», avait ajouté le shérif Jones, quelques heures auparavant.

Le président Donald Trump a adressé ses condoléances aux personnes affectées. «Les tornades et les orages ont été vraiment violents et il pourrait y en avoir d'autres. Aux familles et aux amis des victimes, et aux blessés, que Dieu vous bénisse tous !» a-t-il tweeté.

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 mars 2019

Selon le shérif du comté de Lee, la tornade a parcouru plusieurs kilomètres et provoqué des destructions «catastrophiques» sur une bande d'environ 400 mètres tout le long de sa trajectoire. De nombreuses photos postées sur Twitter témoignent en effet de la violence de la tornade.

Parts of Eufaula, Alabama (Barbour County) are now unrecognizable after a strong tornado hit earlier today.





This includes the Northside Fire Station located next to the Municipal Airport... the insulation from that building is now tangled in the snapped trees. #ALwx pic.twitter.com/bwLEjx2zfV — Amanda Curran (@WSFA_Amanda) 4 mars 2019

Des vents de 218 à 266 km/h

Le shérif n'a évoqué qu'une seule tornade, mais les services météorologiques ont indiqué qu'il y en avait eu plusieurs. Selon la chaîne CNN, ce sont deux tornades qui ont frappé le comté de Lee simultanément, tandis qu'«au moins une dizaine» au total ont été recensées en Alabama et en Géorgie dans la journée de dimanche.

Selon les services météorologiques américains (NWS), la tornade ayant frappé le comté de Lee était de type «EF-3», ce qui signifie qu'elle était accompagnée de vents de 218 à 266 km/h.

Quelque 6.000 personnes étaient privées d'électricité dans le comté de Lee, selon le site PowerOutage.US qui recense les pannes de courant aux Etats-Unis. Des coupures d'électricité ont affecté 16.000 personnes dans la Géorgie voisine.

Phénomène complexe, difficile à prévoir avec précision et qui fait encore l'objet de recherches, les tornades sont toujours associées à des orages très violents, appelés «orages super-cellulaires». Elles sont particulièrement fréquentes aux Etats-Unis.