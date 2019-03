Les îles Cook veulent changer de nom

Les îles Cook, dans le Pacifique, envisagent de se rebaptiser. Ne voulant plus être associé à un explorateur britannique, le petit archipel souhaite un nom qui reflète davantage sa culture polynésienne.

Le processus a débuté en janvier dernier, lorsque le gouvernement, invité par le chef de tribu Pa Marie Ariki, a mis en place un comité pour trouver un nouveau nom indigène à ce regroupement de 15 îles tenant son nom du capitaine James Cook, qui explora l'archipel dans les années 1770.

A l'origine, l'idée était d'accoler un nom autochtone à celui des îles Cook, comme ce qu'a fait le voisin néo-zélandais, parfois désigné sous le nom d'Aotearoa-New Zealand. Mais cette proposition a vite été balayée. Lors de sa première réunion, le comité, composé notamment d'historiens et de responsables politiques, a tout de suite décidé de renoncer purement et simplement au nom actuel et d'adopter un nom dans la langue locale, qui est le maori des îles Cook, proche du maori de Nouvelle-Zélande.

Une liste de 60 noms potentiels

«Le nouveau nom doit avoir un lien avec notre foi chrétienne, et rappeler notre héritage maori. Il doit également susciter de la fierté chez notre peuple et l'unir», a expliqué le président du comité, Danny Mataroa, à la radio néo-zélandaise RNZ Pacific, tout en ajoutant qu'il doit aussi «être facile à prononcer».

Les experts du comité examinent actuellement une liste de 60 dénominations potentielles, proposées par la population. Ils espèrent se mettre d'accord sur un seul nom d'ici au mois d'avril, qui sera ensuite soumis au gouvernement. Un référendum pourrait ensuite être organisé, même si le comité aimerait l'éviter en raison des coûts que son organisation impliquerait.

Le référendum de 1994 s'était soldé par un échec

Ce ne serait pas une première, car un référendum avait déjà eu lieu en 1994 pour renommer le pays «Avaiki», qui s'était soldé par une cuisante défaite. Selon Danny Mataroa, cet échec s'explique par le fait que seuls les habitants de l'île principale Rarotonga (qui regroupe 75 % des 12 000 habitants des îles Cook) avaient été consultés. Cette fois-ci, tous les leaders traditionnels des 12 îles habitées de l’archipel ont été impliqués dans le processus.

Le vice-Premier ministre Mark Brown soutient l'initiative, même s'il relève que le chemin est encore long avant que le pays, situé à environ 3 000 kilomètres au nord-est de la Nouvelle-Zélande, ne change de nom. «Je serais heureux d'un nom traditionnel qui reflète la vraie nature polynésienne de notre nation insulaire», a-t-il déclaré à RNZ Pacific.