Manifestations en Algérie, en direct : plusieurs milliers d'étudiants défilent dans le pays

Depuis le 22 février, la mobilisation ne cesse de grandir en Algérie. Malgré la répression, des milliers d'Algériens sortent dans la rue pour exprimer leur rejet d'une nouvelle candidature du président Abdelaziz Bouteflika.

12h03

Plusieurs milliers d'étudiants défilent dans plusieurs villes du pays, à Alger mais aussi Oran, Constantine, Blida, Béjaia et Bouira.

09h56

Un millier d'étudiants, venant de plusieurs universités de la capitale, se rassemblent dans le centre d'Alger. La police est également déployée.

#Alger manifestion d’étudiants contre le 5e mandat pic.twitter.com/9n35CUlCD8 — Khaled Drareni (@khaleddrareni) 5 mars 2019

Lundi 4 mars

14h17

Le député LREM Aurélien Taché a salué lundi «ceux qui se mobilisent pour reprendre leur destin en main» en Algérie, où des centaines de personnes ont encore manifesté dans la nuit de dimanche à lundi.

«Je ne veux pas m'ingérer en tant que responsable politique français dans la manière dont se construisent les choses en Algérie, par contre, j'ai un avis en tant que citoyen», a d'abord avancé prudemment le député sur Public Sénat, au sujet des protestations contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat présidentiel.

«Quand une jeunesse, un peuple se mobilise pour l'avenir de son pays, c'est quelque chose qu'il faut à mon avis voir comme positif, on a besoin d'avoir une peuple algérien qui retrouve la maîtrise de son destin», a-t-il poursuivi.

«Je suis évidemment avec attention ce qui se passe en Algérie et bravo à ceux qui se mobilisent pour reprendre leur destin en main», a-t-il conclu.

7h20

Interrogé par Jean-Pierre Elkabbach sur CNEWS ce lundi, l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, a assuré que «bien entendu, Abdelaziz Bouteflika est vivant». «C'est lui qui décide, ce n'est pas le système qui le désigne [...] Il a certainement évalué la situation en Algérie et a décidé d'être candidat. C'est son choix et sa décision», a-t-il ajouté.

Abdelkader Mesdoua, ambassadeur d'Algérie en France : « Je le dis en toute certitude : bien entendu Abdelaziz Bouteflika est vivant. » #LaMatinale pic.twitter.com/DNQXhoSkwd — CNEWS (@CNEWS) 4 mars 2019

06h35

Des centaines de personnes ont manifesté dans la nuit de dimanche à lundi 4 mars à Alger. Cette marche nocturne était largement encadrée par les forces de l'ordre, qui se sont déployées massivement dans le centre-ville tandis qu'un hélicoptère était mobilisé.

00:09 Place Maurice Audin en ce moment Manifs anti 5e mandat #Alger pic.twitter.com/zCNJoWaOXY — Khaled Drareni (@khaleddrareni) 3 mars 2019

Dimanche 3 mars

23h00

Quelques centaines de jeunes défilent dimanche soir dans le centre d'Alger pour protester contre la candidature, officiellement déposée plus tôt, d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle du 18 avril, a constaté un journaliste de l'AFP.

20h24

Dans sa lettre lue dimanche soir à la télévision nationale, le président Bouteflika annonce que «si le peuple algérien me renouvelle sa confiance» le 18 avril, «je prends solennellement devant Dieu, et devant le peuple algérien» l'engagement d'organiser «une élection présidentielle anticipée» dont la date sera arrêtée par une «conférence nationale» mise en place après le scrutin.

«Je m'engage à ne pas être candidat à cette élection qui assurera ma succession dans des conditions incontestables de sérénité, de liberté et de transparence», ajoute M. Bouteflika qui dit avoir «écouté et entendu le cri du coeur des manifestants et en particulier des milliers de jeunes qui m'ont interpellé sur l'avenir de notre patrie».

Ces jeunes «ont exprimé une inquiétude compréhensible face aux incertitudes qui les animent. J'ai le devoir et la volonté d'apaiser les coeurs et les esprits de mes compatriotes» et de répondre à «leur exigence fondamentale (...) le changement du système», poursuit le président algérien, élu pour la première fois en 1999 et réélu sans discontinuer depuis.

La «conférence nationale» devra «débattre, élaborer et adopter des réformes politiques, institutionnelles, économiques et sociales, devant constituer le socle du nouveau système», indique le chef de l'Etat.

20h00

La candidature d'Abdelaziz Bouteflika a été officiellement déposée par son directeur de campagne au Conseil constitutionnel algérien.

19h16

Le directeur de campagne de Bouteflika a lu un texte à la télévision nationale. Dans cette lettre, le président s'est engagé dimanche, s'il était élu le 18 avril, à ne pas aller au bout de son mandat et à se retirer à l'issue d'une présidentielle anticipée, dont la date serait fixée à l'issue d'une «conférence nationale».

«Je m'engage à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée» dont la date sera arrêtée par une «conférence nationale» mise en place après le scrutin du 18 avril et «je m'engage à ne pas être candidat à cette élection», a indiqué M. Bouteflika. Il confirme ainsi sa candidature à la prochaine présidentielle.

18h17

Des milliers de manifestants, nés en France ou de l'autre côté de la Méditerranée, se sont rassemblés dimanche en France contre un 5e mandat du président algérien.

Ils étaient quelques 6.000 personnes à Paris selon la préfecture de police, 10.000 selon un des organisateurs, un millier à Marseille (sud-est) et quelques centaines à Toulouse (sud-ouest).

17h40

Le directeur de campagne de A. Bouteflika a commencé à déposer la candidature du président au Conseil constitutionnel algérien (proche dossier à CNEWS)

17h35

Plusieurs fourgons supposés transporter les cartons de parrainages de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika sont arrivés au Conseil constitutionnel dimanche, rapporte les médias algériens.

Dans les fourgons, sans signe distinctif, sont empilés des cartons blancs sur lesquels est inscrit en arabe «Direction de campagne du candidat (...) Abdelaziz Bouteflika - Election présidentielle 2019», a indiqué à l'AFP une journaliste d'un média algérien.

17h00

Ali Benflis, principal adversaire du président Abdelaziz Bouteflika lors des présidentielles de 2004 et 2014, ne se présentera pas au scrutin du 18 avril en Algérie, a déclaré à l'AFP un responsable de son parti.

L'Avant-garde des Libertés, parti de M. Benflis devrait publier un communiqué expliquant les raisons de sa décision. Ancien Premier ministre de Bouteflika entre 2000 et 2003 et ancien secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), ancien parti unique et formation du chef de l'Etat, Ali Benflis a rompu avec ce dernier en refusant de soutenir son deuxième mandat.

Il n'a cessé de tergiverser depuis l'annonce du président de briguer un 5e mandat. Il avait reporté à ce dimanche l'annonce de sa décision.

15H39

La police algérienne a utilisé dimanche un canon à eau pour disperser des étudiants marchant vers le Conseil constitutionnel à Alger, où doit être enregistrée la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat, selon des sources sécuritaires.

Le métro d'Alger a été fermé en début d'après-midi de même que l'autoroute reliant l'aéroport au centre de la capitale, pour empêcher des étudiants de rejoindre le centre-ville, selon des médias algériens.

14h40

Des centaines de manifestants se sont rassemblés dimanche à la mi-journée à Paris pour exprimer leur farouche opposition à un 5e mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika, qui serait le symbole pour eux d'un «système illégitime et corrompu».

En début d'après-midi, la foule continuait lentement de grossir place de la République, dans le centre de la capitale française, où les chants alternaient avec les slogans («Dégage, dégage», «Pouvoir assassin», «pas de pardon, pas de pardon»...).

13h31

A Annaba, à 400 km à l'est d'Alger, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté sur les deux principaux campus et d'autres sont rassemblés sur l'une des principales artères de la ville, a rapporté à l'AFP un journaliste local qui a requis l'anonymat.

Le site d'information TSA (Tout sur l'Algérie) signale des rassemblements similaires à Oran et Constantine, deuxième et troisième ville du pays, à Bouira (80 km au sud-est d'Alger), à Skikda et Guelma (350 et 380 km à l'est) ou Tiaret et Mostaganem (200 et 280 km au sud-ouest).

12h01

Une centaine d'étudiants manifestent à Alger contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. «Bouteflika dégage !», scandent ces étudiants, bloqués par la police à proximité de la Faculté centrale, en plein centre de la capitale. Des rassemblements similaires sont signalés par des étudiants et les médias dans d'autres universités algéroises et du reste du pays.

09h08

Ce dimanche est une journée cruciale en Algérie avec le dépôt attendu de la cinquième candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour l'élection présidentielle, prévue en avril, malgré les appels de la rue pour qu'il y renonce.

Aucun responsable algérien n'a jusqu'ici réagi officiellement à l'imposante mobilisation des Algériens pour dire leur rejet de la perspective d'un cinquième mandat de M. Bouteflika, qui a célébré samedi ses 82 ans.

Le chef de l'Etat est hospitalisé en Suisse depuis sept jours, officiellement pour «des examens médicaux périodiques». Son retour en Algérie n'a toujours pas été annoncé.

Aucune disposition légale ne semble cependant obliger un candidat à se présenter en personne au Conseil constitutionnel pour y déposer son dossier.

Samedi 2 mars

18h00

Le principal parti islamiste algérien (MSP) n'exclut pas de renoncer à participer à la présidentielle du 18 avril et prendra sa décision, dimanche, dernier jour légal de dépôt des candidatures, a indiqué à l'AFP son président et candidat désigné, Abderrezak Makri.

Le Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), est une formation qui se définit comme modérée et se réclame des Frères musulmans.

Pour l'heure, aucun candidat d'envergure n'a déposé son dossier ni formellement confirmé sa candidature face au président sortant, qui fait face à une contestation contre lui inédite.

16h38

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika s'est séparé de son directeur de campagne, son ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal, a rapporté ce samedi l'agence officielle algérienne APS.

M. Sellal, qui avait animé les trois précédentes campagnes victorieuses (2004, 2009, 2014) du candidat Bouteflika, est remplacé par l'actuel ministre des Transports, Abdelghani Zaalene, indique simplement l'APS, citant «la direction de campagne» du chef de l'Etat, sans expliquer les motifs de ce changement.

15H10

Le parti des Travailleurs (PT) algérien a décidé de ne pas présenter de candidat à la présidentielle du 18 avril. La formation d'extrême gauche a pris cette décision en raison du mouvement de contestation.

Vendredi 1er mars

22h49

Selon un bilan de la police, 56 policiers et 7 manifestants ont été blessés. 45 personnes ont par ailleurs été arrêtées à Alger.

19h03

Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins une dizaines de blessés.

Plusieurs manifestants ont été blessés et évacués au niveau d’El Mouradia. Beaucoup de mouvements de foule. Il y a eu des tirs de balles en caoutchouc selon certains témoins très énervés. La vidéo a été raccourcie par respect pour la personne.





(Vidéo: @mezahimaher) #Algerie pic.twitter.com/0q6BMR8klb — Zahra Rahmouni (@ZahraaRhm) 1 mars 2019

18h38

Des heurs ont éclaté entre policiers et manifestants à Alger, à proximité de la présidence. Des petits groupes de jeunes ont jeté des pierres contre la police qui a répliqué par de très nombreux tirs de grenades lacrymogènes.

18h06

Selon des sources de sécurité, «plusieurs dizaines de milliers de personnes» ont défilé dans les rues de la capitale. Des manifestations ont également été comptabilisées dans près des deux tiers des préfectures du nord du pays.

17h37

Les manifestants continuent de s'approcher du palais présidentiel. La situation est de plus en plus tendue.

Les manifestants continuent de monter vers la Présidence. Ils ont dépassé l'hôtel Saint Georges. En face, les policiers antiémeute. Des manifestants ont été blessés par des tirs de gaz lacrymogènes (Photo : @khaleddrareni)





Suivez notre DIRECT https://t.co/isFwwNGJi2 pic.twitter.com/g7ZQQwP7WE — TSA Algérie (@TSAlgerie) March 1, 2019

16h53

La situation se tend dans les rues d'Alger, où les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènespour disperser la foule présente devant le siège du gouvernement.

16H40

Djamila Bouhired, figure de la Guerre d'Algérie, est présente dans les rues d'Alger avec les manifestants.

16H10

Malgré quelques tensions avec les forces de l'ordre, le mot d'ordre est de défiler de manière pacifique.

15h40

Dans les cortèges, de nombreuses femmes et des enfants. L'ambiance est pour le moment bon enfant à Alger, malgré quelques tirs de gaz lacrymogènes de la part des forces de l'ordre.

15h20

L'écrivain algérien Kamel Daoud a estimé vendredi sur RTL que ses concitoyens qui manifestent contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika «ne reculeront plus» malgré les risques de violence. «Le principal changement, c'est le fait que les gens n'ont plus peur. Ce qu'on appelle communément le mur de la peur a été cassé et c'est extraordinaire de sentir cette sorte de frisson, d'enthousiasme, cette sorte de joie», a-t-il déclaré depuis Oran. «Les gens ne se sentent plus terrorisés, et je choisis bien mon mot.» «Je pense que l'écrasante majorité des Algériens ne reculeront plus», a-t-il ajouté.

15h15

La mobilisation semble avoir pris une ampleur inédite ce vendredi, de nombreux manifestants affirmant ne jamais avoir vu autant de monde dans les rues d'Alger.

Ça fait plus de 40mn que des milliers de personnes remontent le Boulevard Mohamed V. Rien qu'à Alger Centre, le million de manifestants doit être largement dépassé. Le premier mandat du peuple commence aujourd'hui ! #Algérie pic.twitter.com/15Rqw847WR — Beghdad Meliza (@MelizaBeghdad) March 1, 2019

15h11

Les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau pour repousser les manifestants qui tentaient de s'approcher du palais du gouvernement.

La police a bloqué pendant un moment la rue du Dr. Saadane qui mène au palais du gouvernement. Canon à eau et force anti-émeutes à l'appui. pic.twitter.com/LydmndtZli — Hamdi (@HamdiBaala) March 1, 2019

15h06

Les forces de l'ordre ont commencé à faire usage de gaz lacrymogène.

Gaz lacrymogènes, ça y va sec pic.twitter.com/HWNr0dDtKQ — Hakim SOUFI (@mhsoufi) 1 mars 2019

La police a utilisé plusieurs fois les gaz lacrymo. Les manifestants s’assoient en signe de protestation. Certains se partagent déjà du vinaigre #Alger pic.twitter.com/TkCOY5W8aS — Zahra Rahmouni (@ZahraaRhm) March 1, 2019

15h04

Des manifestants se sont rassemblés dans de nombreuses villes du pays :

Ici, à Djelfa : https://t.co/zaL39ayO4f — Adlène Meddi (@adlenmeddi) 1 mars 2019

15h01

Plusieurs milliers d'Algériens défilaient vendredi en début d'après-midi en différents points du centre d'Alger, contre la perspective d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Pouvoir assassin!», scandaient des milliers de manifestants brandissant des drapeaux algériens qui ont commencé à marcher depuis la Place de la Grande-Poste, bâtiment emblématique du centre d'Alger.

Non, loin, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher des manifestants d'accéder à la Place du 1er-Mai, a constaté un journaliste de l'AFP. Rassemblés dans les rues alentour, les manifestants scandaient des slogans hostiles à un 5e mandat de M. Bouteflika.

Près de la Place des Martyrs, vaste esplanade du centre de la capitale, un cortège de milliers d'Algériens a été bloqué par la police anti-émeute qui a fait usage de lacrymogène pour tenter de les disperser.

14h54

A Alger, un important dispositif de sécurité a été mis en place ce vendredi, notamment des canons à eau et des véhicules de déblaiement. Les grands axes du centre-ville et les bâtiments officiels sont particulièrement protégés.

14h35

De nombreuses manifestations étaient prévues ce vendredi 1er mars à Alger et dans d'autres villes du pays. Une mobilisation particulièrement scrutée par le pouvoir, aors que la date limite du dépôt des dossiers de candidature devant le Conseil Constitutionnel a été fixée au dimanche 3 mars à minuit.