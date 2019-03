Etats-Unis : la première femme pilote de chasse révèle avoir été violée à l’armée

Martha McSally, sénatrice républicaine de l’Arizona, a révélé mercredi avoir été violée par l’un de ses supérieurs à l’époque où elle était pilote dans l’armée de l’air.

Martha McSally a profité d’une audience au Sénat sur la question des abus sexuels dans le milieu militaire, pour évoquer son cas personnel. La sénatrice a en effet été membre de l’US Air Force (l’armée de l’air) pendant vingt-six ans. Elle a notamment été la première femme à avoir piloté un avion de chasse et à avoir commandé un escadron de combat.

«Je suis moi-même rescapée d’une agression sexuelle» dans l’armée, a-t-elle déclaré, précisant avoir été «pourchassée et violée par un officiel supérieur». «Contrairement à tant de survivantes courageuses, je n’ai pas signalé mon agression. Comme tant de femmes et d’hommes, je ne faisais pas confiance au système. Je me reprochais ce qui était arrivé, j’avais honte, j’étais confuse. Je me pensais forte mais j’étais impuissante», a-t-elle raconté avec émotion.

JUST IN: In emotional moment at hearing on military sexual assault, Sen. Martha McSally, a U.S. Air Force combat veteran, says, "I am also a military sexual assault survivor."





