Elle lit son contrat d’assurance jusqu’au bout et gagne 10.000 dollars

Une Américaine a remporté 10.000 dollars (8.900 euros) pour avoir lu jusqu'au bout les conditions générales de sa police d'assurance voyage, ont rapporté jeudi les médias.

Ce prix marque «l'importance de lire son contrat d'assurance du début à la fin», a souligné sur son site internet SquareMouth, un comparateur de contrats d'assurance basé en Floride, à l'origine de ce concours inédit intitulé «Ça vaut la peine de lire».

Donelan Andrews, une habitante de Thomaston, en Géorgie (sud-est des Etats-Unis), avait acheté une assurance-voyage sur internet de la société Tin Leg, une filiale de SquareMouth, en prévision d'un séjour à Londres avec un groupe d'amis. En recevant son contrat, l'enseignante de 59 ans a lu jusqu'au bout le document de sept pages.

Sur la dernière page, elle a été surprise par une phrase: «si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes l'un des très rares clients de Tin Leg à étudier toute la police d'assurance». La société invitait ensuite ce client attentif à la contacter pour remporter le gros lot. Elle a été avertie le 12 février qu'elle avait remporté le concours, 23 heures seulement après son lancement.

We awarded one customer $10,000 for doing what no one does, but always should. Then, we gave another $10,000 to a children’s literacy charity and $5,000 each to two high schools. See what happened! https://t.co/AF00BEROAf

— Squaremouth (@squaremouth) 28 février 2019