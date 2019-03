Mexique : 25 migrants tués dans un accident de la route

Jeudi, un camion de fret, à bord duquel voyageaient des migrants d’Amérique centrale, s’est renversé sur une autoroute dans le sud du Mexique. 25 d'entre eux ont été tués et 29 autres ont été blessés.

L’accident s’est produit vers 10h, heure locale, à environ cinq kilomètres de la ville de Francisco Sarabia, dans l’Etat du Chiapas, frontalier du Guatemala.

Selon des sources du parquet, les migrants auraient pénétré en territoire mexicain par la région de La Mesilla, puis auraient été transférées dans la région des Los Altos de Chiapas. Ils auraient ensuite poursuivi vers le centre de l’Etat pour emprunter une voie rapide afin de rejoindre l’Etat voisin de Veracruz (est).

Chaque année, des centaines de Centraméricains à la recherche d'une vie meilleure quittent leur pays – notamment le Honduras, le Salvador et le Guatemala —, fuyant la violence et la pauvreté et espérant parvenir aux Etats-Unis.

Nombreux sont ceux à emprunter cette route longue et dangereuse en caravane, tandis que d’autres font appel à des trafiquants de personnes qui les déplacent généralement entassés dans des camions, dans des conditions insalubres.