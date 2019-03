Pour la première fois, deux femmes astronautes vont sortir seules dans l'espace

C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la femme : la Nasa a annoncé mercredi 6 mars à la chaîne CNN qu'un équipage féminin, composé de deux astronautes, partira en mission dans l'espace le 29 mars prochain.

Les Américaines Anne McClain et Christina Koch sortiront ensemble de la Station Spatiale Internationale (SSI) pour une mission de sept heures, a annoncé l'agence spatiale. La première se trouve déjà à bord de la station pour une expédition de cinquante jours. La seconde la rejoindra le 14 mars pour ce qui sera son tout premier vol spatial.

Toutes deux participeront à une série de trois missions, dont la première aura lieu le 22 mars prochain. Anne McClain et Christina Koch seront guidées par une équipe exclusivement féminine : la directrice de vol Mary Lawrence, la contrôleuse de vol en chef Jackie Kagey, et la contrôleuse de l'Agence spatiale canadienne Kristen Facciol, au centre spatial Johnson à Houston au Texas. «Je ne peux pas contenir mon excitation !», a tweeté cette dernière.

I just found out that I’ll be on console providing support for the FIRST ALL FEMALE SPACEWALK with @AstroAnnimal and @Astro_Christina and I can not contain my excitement!!!! #WomenInSTEM #WomenInEngineering #WomenInSpace

— Kristen Facciol (@kfacciol) 1 mars 2019