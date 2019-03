Crash du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines : huit Français parmi les victimes

Un avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines transportant une centaine de personnes s'est écrasé en Ethiopie dimanche 10 mars. Aucun survivant n'a été retrouvé, huit Français figurent parmi les victimes.

«A cette heure, il est confirmé que huit passagers de nationalité française sont décédés dans l'accident», a indiqué le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans un communiqué, après un crash qui a fait au total 157 morts de 32 nationalités différentes. Le Quai d'Orsay a précisé que son centre de crise et de soutien était «en contact avec (les) familles» des victimes et qu'il avait ouvert une cellule de crise (joignable au 01.43.17.51.00).

Le parquet de Paris a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête dans la matinée. Cette décision a été prise en raison de «la présence de ressortissants français parmi les victimes», a précisé le parquet.

L'avion effectuait le trajet entre Addis Abeba (Éthiopie) et Nairobi (Kenya). «Nous confirmons que notre vol ET 302 d'Addis Abeba à Nairobi a été impliqué dans un accident aujourd'hui», a déclaré la compagnie dans un communiqué. 149 passagers et 8 membres d'équipage étaient présents à bord.

Sur Twitter, Emmanuel Macron a confirmé la mort de «plusieurs Français», adressant ses «sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes du vol d'Ethiopian Airlines». «Je partage leur tristesse. La France se tient aux côtés des peuples kenyan et éthiopien et leur témoigne son entière solidarité.»

J'adresse mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes du vol d'Ethiopian Airlines, dont plusieurs étaient françaises. Je partage leur tristesse. La France se tient aux côtés des peuples kenyan et éthiopien et leur témoigne son entière solidarité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 mars 2019

32 victimes originaires du Kénya

Les Kényans forment le plus gros contingent avec 32 victimes, suivis de Canadiens (18), d'Ethiopiens (9), d'Italiens (8), de Chinois (8) et d'Américains (8). Le vol comptait également sept Français et sept Britanniques, six Egyptiens, cinq Néerlandais et quatre Indiens. Quatre passagers voyageaient avec un passeport onusien.

Sur Twitter, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a immédiatement réagi en adressant «ses plus sincères condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers» dans le crash aérien.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 mars 2019

L'organisme fédéral américain chargé de la sécurité dans les transports (NTSB) a annoncé dimanche l'envoi d'une équipe d'inspecteurs chargés d'apporter leur aide dans l'enquête sur le crash. «Le NTSB envoie une équipe de quatre personnes pour porter assistance à l'enquête», a indiqué à l'AFP un porte-parole, précisant que toutes les informations sur les circonstances de l'accident seraient diffusées par les autorités éthiopiennes chargées de diriger les investigations.

L'envoi de ces experts est habituel lorsqu'un accident concerne un avion fabriqué par le constructeur américain Boeing et/ou que des victimes sont de nationalité américaine. Huit Américains ont perdu la vie dans l'accident.