Deux femmes ayant rejoint Daesh en Syrie déchues de leur nationalité britannique

Deux femmes, veuves de jihadistes et ayant rejoint le groupe Daesh en Syrie en 2013, ont été déchue de leur nationalité britannique, a annoncé dimanche le Sunday Times citant des «sources juridiques».

Cette annonce survient quelques semaines après une décision similaire prise par le ministre de l'Intérieur Sajid Javid visant Shamima Begum, une jeune femme de 19 ans qui avait rejoint Daesh en Syrie en 2015, et a exprimé son souhait de rentrer au Royaume-Uni en février. Cette décision avait provoqué un profond débat dans le pays, relancé après l'annonce, vendredi, de la mort en Syrie du bébé de la jeune femme.

Reema Iqbal, âgée de 30 ans, et sa soeur Zara, 28 ans, ont respectivement deux et trois fils de moins de huit ans, selon le Sunday Times. D'origine pakistanaises par leurs parents, elles auraient quitté Londres vers la Syrie en 2013 après avoir épousé des membres d'une «cellule jihadiste».

Le ministère de l'Intérieur s'est refusé à commenter des «cas individuels». «Toute décision de priver une personne de sa citoyenneté est fondée sur toutes les preuves disponibles et n'est pas prise à la légère», a déclaré un porte-parole du ministère.

Le Royaume-Uni a le pouvoir de déchoir un citoyen de sa nationalité s'il estime que cela relève de «l'intérêt général», et à condition que cela ne le rende pas apatride, conformément à la convention de New York du 30 août 1961 qu'il a ratifiée. Sajid Javid avait affirmé en février que plus de cent personnes ont été déchues de leur nationalité britannique après avoir rejoint un groupe jihadiste.