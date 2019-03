Ski alpin : Marcel Hirscher, le très grand huit

L'Autrichien Marcel Hirscher s'est assuré un historique 8e gros globe de cristal consécutif en terminant 3e du slalom de Kranjska Gora (Slovénie) dimanche, marquant un peu plus de son empreinte l'Histoire du ski.

Marcel Hirscher a seulement été dominé dimanche par son grand rival norvégien Henrik Kristoffersen et par le Suisse Ramon Zenhaeusern, auteur d'une seconde manche exceptionnelle.

L'Autrichien avait éteint le suspense depuis longtemps, mais il s'est dimanche mathématiquement assuré son 8e gros globe : avec 509 points d'avance sur le Français Alexis Pinturault à quatre courses de la fin de saison et 400 points maximum à gagner, il ne peut plus être rejoint.

Il améliore donc son propre record de victoires au classement général de la Coupe du monde et toise de façon presque insolente toutes les légendes de son sport : la deuxième skieuse la plus titrée de l'histoire, l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell, ne compte «que» six gros globes, le Luxembourgeois Marc Girardelli cinq, et des immenses stars comme l'Américaine Lindsey Vonn ou l'Autrichien Hermann Maier quatre.

Intraitable sur les disciplines techniques, il a remporté cette saison ses 6e petits globes dans les deux disciplines, portant son total de globes à 20, de quoi égaler le record de Lindsey Vonn (4 gros globes, 8 en descente, 5 en super-G, 3 en combiné).

Avec 68 victoires en Coupe du monde, il peut viser le record absolu de 86 succès du Suédois Ingemar Stenmark, sauf si l'envie d'arrêter se fait trop forte. Hirscher, qui a fêté ses 30 ans il y a une semaine, aime répéter qu'il ne fera pas de vieux os sur le circuit. Il avait par exemple laissé entendre que les Mondiaux d'Are (Suède) en février, où il a remporté un 5e titre individuel, seraient ses derniers.

Zenhaeusern éblouissant

Dimanche, il a accroché le 138e podium de sa carrière malgré un ski beaucoup moins probant que d'habitude. Il a été dominé par son grand rival norvégien Henrik Kristoffersen (2e), en pleine forme depuis son premier titre de champion du monde de géant à Are (Suède) en février (deux victoires et une 2e place depuis).

Hirscher est surtout tombé sur l'immense Suisse Ramon Zenhaeusern (2 m), auteur d'une seconde manche extraordinaire pour remporter le premier slalom de sa carrière après deux victoires en City event.

Seulement 7e de la première manche, Zenhaeusern, 25 ans, a réalisé le meilleur temps du 2e tracé sur une piste pourtant dégradée par les multiples passages des skieurs pour repousser Kristoffersen à 1 sec 15 et Hirscher à 1 sec 17. Sur la 2e manche seulement, il a par exemple repris 2 sec 05 au Norvégien !

Après une première manche probante (3e), le Français Alexis Pinturault a reculé à la 7e place mais conserve la 2e place du classement général pour 11 points face à Kristoffersen, avant les finales (une descente, un super-G, un géant, un slalom) disputées la semaine prochaine en Andorre.

Clément Noël termine 8e, Victor Muffat-Jeandet 13e.