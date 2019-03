Après le crash de dimanche, Ethiopian Airlines et la Chine immobilisent leurs Boeing 737 MAX 8

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines et la Chine ont annoncé lundi qu'elle avait immobilisé tous ses Boeing 737 MAX 8 au lendemain du crash d'un de ses appareils qui a fait 157 morts.

«A la suite du tragique accident du (vol) ET 302 (...), Ethiopian Airlines a décidé d'immobiliser toute sa flotte de Boeing 737 MAX 8 à dater d'hier 10 mars, jusqu'à nouvel ordre», a annoncé la compagnie aérienne détenue à 100% par l'Ethiopie dans un communiqué diffusé sur Twitter.

