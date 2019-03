Chine : 1,8 million de femmes fichées en secret, avec la mention «prêtes à enfanter»

Une base de données chinoise a enregistré les coordonnées de plus de 1.8 million de femmes sur une liste secrète comportant notamment la mention «prêtes à enfanter», ont constaté des chercheurs hollandais.

Numéros de téléphone, adresses, parcours professionnels ou encore statut marital, aucun détail sur les femmes concernés n'est omis de la liste.

In China, they have a shortage of women. So an organization started to build a database to start registering over 1,8 million women with all kinds of details like phone numbers, addresses, education, location, ID number, marital status, and a ”BreedReady" status? pic.twitter.com/fbRKsbNHPJ — Victor Gevers (@0xDUDE) 9 mars 2019

Selon des informations divulguées sur Twitter par Victor Gevers, un Hollandais appartenant à GDI, une organisation à but non lucratif basée sur la liberté d'agir sur Internet, la plus jeune femme de la liste n'aurait que 15 ans.

The youngest girl in this database is 15y old. The youngest woman with BreedReady:"1" status is 18y. The average age is a bit above 32y, and the most aged woman with a BR:1 is 39 and with a BR:0 is 95y. All are single [89%], divorced [10%] or widow[1%]. About 82% lives in 北京市. pic.twitter.com/qCP7FvFMB7 — Victor Gevers (@0xDUDE) 9 mars 2019

Rapidement supprimée, la base de données a néanmoins beaucoup divisé les internautes, certains accusant le chercheur de mal interpréter la mention. «Comment pouvez-vous seulement vous fier à ces informations ? Dans tous les cas, c'est juste une base de données. On ne peut pas en tirer de vraies conclusions, vous êtes d'accord ? », interroge un utilisateur de Twitter.

How do you know because of that shortage so ? Anyway it's just a database . You can't draw a conclusion right ? — Relafnic Chow (@dijia1124) 10 mars 2019

La Chine, qui entretient depuis des décennies une polique très stricte sur le nombre de naissances autorisées par famille, a récemment observé un net recul de son taux de natalité.