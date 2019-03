La star de l’UFC Conor McGregor arrêtée pour avoir agressé un fan

Conor McGregor, star irlandaise de l’UFC, a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi à Miami, en Floride.

Il est accusé de s'être emparé du téléphone portable d'un homme qui voulait le prendre en photo à l'extérieur de l'hôtel duquel il sortait vers 5h du matin. Il a ensuite détruit l'appareil en le piétinant plusieurs fois, puis l'a ramassé et est parti avec. Le fan a déclaré que le téléphone valait 1.000 dollars. L'incident a été filmé par des caméras de surveillance.

Arrêté dans la foulée, Conor McGregor a finalement a été remis en liberté après le paiement d'une caution de 12.500 dollars (11.100 euros).

«Hier soir, Conor McGregor a été impliqué dans une altercation mineure impliquant un téléphone portable, ce qui a entraîné un appel aux forces de l'ordre. M. McGregor apprécie la réaction des forces de l'ordre et s'engage à coopérer pleinement», a déclaré, via un communiqué, son avocat Sam Rabin lundi, au sujet de cet incident.

Un passé violent

Conor McGregor n'en est pas à son coup d'essai. En avril 2018, il avait blessé deux autres combattants à New York après une conférence de presse de l'UFC (Ultimate Fighting Championship), principal organisateur des combats de MMA, à laquelle il n'était pas invité.

Arrêté par la police de New York, puis remis en liberté, il avait plaidé coupable fin juillet de trouble à l'ordre public devant un tribunal de Brooklyn, évitant ainsi un procès et la prison. Il avait accepté d'effectuer des travaux d'intérêt général et de suivre une formation à la maîtrise de soi.