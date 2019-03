Elle fait venir des milliers de clients dans le restaurant de son père grâce à un tweet

Quand le mot communauté prend tout son sens. L’appel à l’aide de Billy By, un jeune Américain affecté par la déconvenue de son père, est devenu viral dans la ville de Missouri, au Texas.

Alors que le paternel venait d’ouvrir les portes de son nouveau restaurant – le «Billy’s donuts» – aucun client n’a pointé le bout de son nez le jour de la grande ouverture. Le fils a alors décidé de publier une photo sur Twitter, où il était écrit : «Mon père est si triste parce que personne n’est venu».

Mais c'était sans compter sur la solidarité des internautes. En quelques heures à peine, le message a pris une ampleur inédite et contre toute attente, fait le tour de la région. Retweeté par plus de 338.000 personnes sur le réseau social.

Dès le lendemain, des centaines de clients se sont pressés pour goûter les donuts, à tel point qu’une file immense s’est formée devant le magasin et que Billy et sa famille n’ont pas pu en produire assez pour tout le monde.

Et l’histoire ne s’est pas arrêtée là, puisque d'autres réseaux sociaux se sont enflammés, comme Instagram. Le compte du restaurant est par exemple passé de 71 abonnés à plus de 125 000 aujourd’hui.

Just wanted to update yall! We completely sold out of donuts and kolaches! You are all amazing. I can't thank everyone enough for coming out and supporting local businesses. This means so much to my family pic.twitter.com/o3GQcKvVnG

— Billy's Donuts (@BillysDonuts) 10 mars 2019