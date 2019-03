One Planet Summit : Macron, en première ligne du combat climatique

Le président français Emmanuel Macron copréside ce jeudi la troisième édition du «One Planet Summit», qui se déroulera toute la journée à Nairobi, au Kenya.

Accompagné de son homologue et hôte Uhuru Kenyatta, il prendra la parole pour clôturer les débats, en détaillant les engagements pris au niveau mondial pour la défense de l’environnement. Un rôle de fer de lance de l’engagement pour la planète sur la scène internationale, qu’il endosse de plus en plus régulièrement.

Une tête d’affiche à l’étranger

Face aux chef d’Etats, chercheurs ou entrepreneurs réunis à Nairobi, Emmanuel Macron va à nouveau revêtir le costume qui lui a permis, le 26 septembre dernier, d’être désigné «champion de la Terre» par les Nations unies. Un titre honorifique, décerné aux «leaders environnementaux exceptionnels [et] exemplaires», et qui avait surpris à l’époque. Pour le président, c’était surtout une reconnaissance de ses engagements.

Peu après son élection, en mai 2017, il avait ainsi été à l’initiative du premier «One Planet Summit» en France, qui s’était déroulé en décembre de la même année. Il y avait annoncé, entre autres, l’engagement de plusieurs entreprises et institutions, comme la Banque mondiale, à ne plus participer au financement d’explorations sur les énergies fossiles, mais à investir en revanche pour les pratiques durables. Une posture qui rappelait celle déjà tenue quelques mois plus tôt, lorsqu’il s’était élevé contre le choix de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, en détournant le slogan du président américain en «Make our planet great again» («rendons à notre planète sa grandeur»).

Tout récemment encore, dans une tribune pour l’Europe diffusée le 4 mars, Emmanuel Macron a une nouvelle fois tenu à s’afficher comme le chef de file du Vieux continent pour l’environnement, en proposant «une banque européenne du climat». Son credo : que celle-ci puisse, à terme, financer la transition écologique à une échelle internationale. Un message ambitieux, mais qui peine à trouver écho chez ses homologues des grandes puissances mondiales, semblant lui laisser volontiers ce combat.

critiqués en France

Défenseur numéro un de la planète à l’international, Emmanuel Macron n’a pas le même succès en France. L’opinion publique est remontée et il subit des critiques féroces. Les «exercices de communication» sont «destinés à faire oublier l’inaction et les reculs sur le plan domestique», regrette Clément Sénéchal, porte-parole de Greenpeace France. Ces opérations seraient du «greenwashing», selon lui, pour se donner une image écologique et répondre aux attaques. Ces dernières se sont d’ailleurs amplifiées depuis la démission de Nicolas Hulot, en août. Celui-ci avait, à l’époque, porté un coup dur au gouvernement en dénonçant un manque d’implication. Une accusation accentuée par la reculade sur l’interdiction du glyphosate, en janvier.

Dans ce contexte tendu, plusieurs ONG doivent en outre déposer aujourd’hui un recours en justice contre l’Etat, pour son inaction climatique. Une «marche du siècle» pour l’environnement est également prévue pour samedi, tandis que des actions identiques sont menées tous les vendredis par des lycéens et des étudiants. Pour eux, il est temps de passer des belles paroles aux actes.