Simon Grivet : «la seule manière d'abolir la peine de mort, c'est par référendum»

Le 13 mars, Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie, a annoncé le début d'un moratoire concernant les exécutions de détenus condamnés à mort. Simon Grivet, historien et spécialiste de la question, décrypte la décision de l'État américain.

Pourquoi suspendre uniquement l'exécution, et ne pas abolir la peine de mort en Californie ?

Le gouverneur de Californie n'a pas le pouvoir d'abolir la peine de mort. Il n'y a qu'une seule manière de le faire : par référendum. Cependant, les électeurs de l'État ont déjà rejeté à deux reprises l'abolition en 2012 et 2016. Comme il ne peut pas aller contre le système, il a donc décidé de le bloquer avec un moratoire. C'est une situation qui existe également dans trois autres États : en Oregon, à Washington et en Pensylvanie.

Est-ce qu'il s'agit uniquement d'une décision idéologique ? Le gouverneur parle de «valeurs fondatrices».

Il y a de cela. Le gouverneur de Californie est un abolitionniste de longue date, pour tout un tas de raisons, notamment à cause des discriminations. Mais il est vrai que la peine de mort est un système qui coûte cher, avec peu de résultats, vu qu'il n'y a pas eu d'exécutions depuis 2006. La notion de coût est donc présente. Il y a d'ailleurs plusieurs conservateurs américains qui se sont convertis à l'abolitionnisme en voyant les économies qu'il était possible de faire. Ils y voient aussi la possibilité de réinjecter cet argent dans la justice, pour rouvrir des «cold cases» par exemple.

The death penalty has been an abject failure. It discriminates based on the color of your skin or how much money you make. It’s ineffective, irreversible, and immoral. It goes against the very values that we stand for — which is why CA is putting a stop to this failed system.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) 13 mars 2019