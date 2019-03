«Grève mondiale pour le climat» : les marches à travers le monde

L'année dernière, Greta Thunberg, une Suédoise de 16 ans, séchait les cours en faisant le pied de grue devant le Parlement, pour alerter les dirigeants sur le changement climatique. Ils sont ce vendredi 15 mars des millions à travers le monde à manifester pour éveiller les consciences et sauver la planète.

Jeudi 14 mars, Greta Thunberg annonçait la mise en place de manifestations dans plus de 1659 lieux différents, à travers 105 pays du monde entier.

1659 places in 105 countries. And counting.



Tomorrow we schoolstrike for our future. And we will continue to do so for as long as it takes.



Adults are more than welcome to join us.



Unite behind the science. https://t.co/EFTn7eCfm6 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 mars 2019

En France, près de 200 actions sont répertoriées par YouthForClimate. A Paris, le cortège a démarré à 13h place du Panthéon. A 16 heures, entre 29.000 et 40.000 jeunes marchaient en direction des Invalides, selon la police et les organisateurs.

Toujours beaucoup de monde et une bonne ambiance dans le cortège à Paris pour la grève scolaire pour le #climat pic.twitter.com/v9sDyhqqXz — Audrey Garric (@audreygarric) 15 mars 2019

Dublin, Munich, Madrid... les plus grandes villes d'Europe ont également pris part à la «Marche du siècle» ce vendredi 15 mars.

Leeds Town Hall after the march #FridaysForFuture pic.twitter.com/Nrz6xvb66v — John Poulter (@jpwisdumb) 15 mars 2019

En Afrique du sud, les étudiants se préparaient, pancartes à la main, à protester pour la défense de la planète.

Les mots de Greta Thunberg ont retenti jusqu'à Hong-Kong, où des centaines de jeunes se sont également rassemblés dans la matinée.

"What do we want? #ClimateAction! when do we want it? NOW!"





Hundreds of Hongkongers are now gathered at Charter Garden for our city's #SchoolStrike4Climate! Time to make it clear to the government what our generation wants! #FridaysForFuture @GretaThunberg pic.twitter.com/8zMQTBSBEz — Climate Action HK (@climateactionhk) 15 mars 2019

Même son de cloche à A Auckland, en Nouvelle-Zélande.

I’m not capturing the best content at the #climatestrike here in Auckland—mostly because there are WAY more people here than anybody predicted. The sound system and the photography spots just can’t accommodate. The kids are here to make US be alright.#climatestrikeNZ pic.twitter.com/ZgAmxeFNiS — Adam Greenberg (@pragmactivist) 15 mars 2019

A Perth, en Australie, les pancartes fleurissaient déjà en début de journée, alors que des milliers de manifestants de tous les âges se sont réunis sous le soleil tappant. A Melbourne, Sydney ou encore à Brisbane, la même effervescence a été observée par les internautes, qui n'ont pas manqué de partager de nombreuses photos sur les réseaux sociaux.