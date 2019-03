Âgé de 6 ans et presque aveugle, c'est un prodige du piano

Ses modèles sont prestigieux, et les similitudes sont troublantes. Avett Ray, jeune américain de 6 ans, est devenu une coqueluche de Youtube grâce à ses vidéos de piano.

Outre son talent, c’est l’histoire du garçon qui a séduit les internautes, et les ont poussés à le comparer à Ray Charles et Stevie Wonder. Avett est en effet né avec une fibroplasie du nerf optique, rendant l’un de ses yeux complétement aveugle et l’autre doté d’une très faible vision. Toujours accompagné de sa canne blanche et lisant en braille, Avett a appris à jouer de l’instrument tout seul, en mémorisant le son des touches.

«La musique est en lui», décrit sa mère. Fan de Queen et du groupe The Turtles, le jeune garçon a déjà repris plusieurs morceaux de ses groupes favoris, pour le plus grand bonheur des internautes.