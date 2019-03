Deux milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde

Une situation critique. Alors que la Journée mondiale de l’eau a lieu ce vendredi 22 mars, l’ONU vient de publier un bilan des plus préoccupants et tire la sonnette d'alarme.

Selon l’Organisation des Nations unies, en 2015, plus de deux milliards de personnes dans le monde n'avaient en effet toujours pas accès à l'eau potable.

Cela concerne proportionnellement trois personnes sur dix. Mais, dans le détail, l'ONU indique également que six personnes sur dix sont privées de sanitaires.

Une situation qui, sans surprise, frappe d’abord les plus pauvres. Faute de robinet sûr, ils doivent se fournir auprès de camions citernes ou de petits vendeurs, allant payer leur eau jusqu’à dix fois plus cher que les populations les plus riches.

Et les plus démunis qui ne peuvent se payer une eau de qualité risquent même leur vie. Chaque année, on estime que 780.000 personnes meurent ainsi de maladies liées à une eau impropre à la consommation.

Une situation qui va empirer

Des exclus de l'eau qui, dans certaines régions du monde, comme en Afrique, sont surtout des femmes, voire de très jeunes filles. Beaucoup d'entre elles consacrent même plus de 30 minutes par jour à aller chercher la meilleure eau possible au détriment de leur éducation.

Plus préoccupant, alors que l’eau va se raréfier, notamment en raison du réchauffement climatique, la demande va exploser sous le poids démographique. Elle devrait en effet augmenter de 20 à 30 % d’ici à 2050, d’après l’ONU.

Dans le même temps, les déplacements contraints de populations vont, eux aussi, s'accelérer. L'eau est un enjeu à ce point fondamental qu'elle devient une source de conflits : entre 2000 et 2009, elle était la cause directe d'une centaine d'affrontements.

Sur la période suivante, entre 2010 et 2018, il y en avait déjà 260, soit plus du double.