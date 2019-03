Theresa May demande à Bruxelles un report du Brexit jusqu'au 30 juin

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé avoir demandé à l'Union européenne un report du Brexit jusqu'au 30 juin, mercredi devant le Parlement.

«J'ai écrit ce matin au président du Conseil européen Donald Tusk pour l'informer que le Royaume-Uni souhaitait une extension de l'Article 50 (du Traité de Lisbonne qui régit la sortie d'un pays de l'UE, ndlr) jusqu'au 30 juin», a déclaré Theresa May devant les députés.

Pour être effectif, ce report devra être approuvé à l'unanimité des 27 autres Etats membres de l'UE, réunis en sommet à Bruxelles jeudi et vendredi, et validé par les deux chambres du Parlement britannique, le tout avant le 29 mars, date théorique jusqu'ici de la sortie. Dans cette attente, le scénario par défaut demeure celui d'un divorce brutal entre Londres et l'UE, sans accord entre les deux parties et donc sans période de transition, aux conséquences économiques redoutées d'un côté comme de l'autre.

Un court report «possible» mais sous conditions

Le président du Conseil européen a fait savoir quelques heures plus tard que les dirigeants des pays de l'UE étaient prêts à accorder «une courte extension» du Brexit mais sous conditions. «Je crois qu'une courte extension sera possible mais elle serait conditionnée à un vote positif sur le traité de retrait à la Chambre des communes», a ainsi souligné Donald Tusk.

La Commission européenne a de son côté estimé qu'un report au 30 juin poserait «un grave risque juridique et politique».