Au moins six personnes ont été tuées et 30 grièvement blessées jeudi dans l'explosion d'une usine chimique dans l'est de la Chine, qui a soufflé les vitres d'habitations aux alentours, ont annoncé les autorités locales.

La déflagration s'est produite à 14H48 heure locale (06H48 GMT) dans l'entreprise Tianjiayi Chemical, située dans la ville de Yancheng, dans la province du Jiangsu (est), a par ailleurs affirmé la municipalité sur le réseau social Weibo.