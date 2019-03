Une semaine après l'attentat de Christchurch perpétré dans deux mosquées, de nombreuses néo-zélandaises ont publié vendredi sous le hashtag #HeadScarfforHarmony («Foulard pour l'harmonie») sur Twitter des photos d'elles portant un voile, en hommage aux 50 victimes.

«Je le porte pour prendre conscience de la terreur que les musulmans ressentent chaque jour, en s'inquiétant pour leur propre sécurité», a dit à l'AFP Kirsty Wilkinson venue dans le Parc Hagley avec deux femmes également voilées. «Le message que je veux adresser est que la haine ne peut pas l'emporter.»

It’s been one week since the attack in New Zeland. I wish for everyone’s safety. I wish for every Muslim woman to wear her hijab with PRIDE. May Allah reward their courage.



It’s also so cute and powerful the women there are teaming up to show solidarity. #HeadScarfforHarmony pic.twitter.com/4xGiI7IsWE

— Sami (@samislayz) 22 mars 2019