La créatrice de la pétition contre le Brexit menacée de mort

Elle est à l'origine de la pétition la plus populaire jamais soumise sur le site Internet du Parlement britannique. Pourtant, Margaret Anne Georgiadou est également la cible d'insultes et autres menaces de mort.

«Ces dix dernières heures, [j'ai] reçu trois menaces de mort au téléphone, mon compte [Facebook] a été piraté et j'ai reçu un torrent d'insultes sur Facebook», a-t-elle expliqué sur Twitter hier, samedi 23 mars. «Qui serait prêt à tuer pour le Brexit ?», s'est interrogée cette femme de 77 ans, qui a été contrainte de supprimer son compte Facebook.

Hi - am the person responsible for the Revoke Art 50 petition. Just needed to tell you that 1. am currently visiting Cyprus. and 2. last night I had three telepohoned death threats. (!) Who wants Brexit so much that they are prepared to kill for it?

— margaret georgiadou (@madgie1941) 23 mars 2019