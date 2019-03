Canada : un étudiant chinois kidnappé par quatre hommes dans un parking

Un étudiant chinois de 22 ans a été enlevé samedi soir dans le parking souterrain de son immeuble à Markham, près de Toronto.

Wanzhen Lu se trouvait avec une amie dans le parking lorsqu’ils ont été abordés par trois hommes, dont les visages étaient dissimulés.

Les kidnappeurs, dont l’un était muni d’un pistolet Taser, ont intimé au jeune homme de monter dans leur véhicule. Alors qu’il s’opposait, l’étudiant a reçu une décharge avant d’être forcé à monter dans le van noir conduit par un quatrième homme. Le véhicule a ensuite quitté les lieux rapidement.

Selon la presse canadienne, la jeune femme qui se trouvait avec Wanzhen Lu n’a pas été blessée mais est sous le choc.

La police canadienne a lancé un appel à témoins, publiant sur Twitter des photos tirées des images de vidéosurveillance. Les clichés montrent les trois suspects ainsi que le véhicule utilisé lors de l’enlèvement.

ARMED KIDNAPPING UPDATE - 22yr-old Wanzhen LU was kidnapped just before 6pm yesterday from 15 Water Walk Dr, Markham. If you spot this wheelchair accessible Dodge Caravan with stolen plate:CEAR350 call 9-1-1 immediately. Click the link for more info --> https://t.co/vZdrW5pWgW pic.twitter.com/ffnqGH3lEw

— York Regional Police (@YRP) 24 mars 2019