Etats-Unis : neuf infirmières d’une maternité enceintes en même temps

Neuf infirmières du service de maternité du Maine Medical Center, un hôpital de Portland, dans le Maine, aux Etats-Unis, sont enceintes en même temps, et toutes accoucheront entre avril et juillet.

Les neuf infirmières, dont les grossesses ont été annoncées avec humour par l’hôpital, sur Facebook, ont d’ores et déjà prévu d’assister à tous les accouchements de leur groupe.

«Je pense que c'est réconfortant de savoir que nous sommes toutes dans le même bateau», a témoigné l’une d’elles, Samantha Giglio, enceinte de son deuxième enfant, dans une interview sur une radio locale.

Une expérience commune

«C’est vraiment bien d’arriver au travail et de voir d’autres personnes qui sont tout aussi enceintes et de voir leur ventre s’arrondir, et de parler de cette expérience qu’on vit toutes ensemble», a déclaré une autre infirmière, Amanda Spear, à une chaîne de télévision locale citée par USA Today.

L'hôpital a garanti avoir «un plan», pour gérer les nombreux congés maternités de l'effectif. «Ne vous inquiétez pas !», a-t-il écrit sur Facebook. Le service compte en effet 80 employées au total, qui pourront se relayer.

Ce n’est pas la première fois qu’un événement aussi insolite se produit. L’été dernier, 16 infirmières d’un hôpital de l’Arizona étaient elles aussi tombées enceintes sur la même période.