Un rescapé du crash de Chapecoense meurt en jouant au foot

Le journaliste Rafael Henzel, un des six survivants du crash qui a décimé le club brésilien Chapecoense, est décédé d'un infarctus qui l'a terrassé alors qu'il jouait au football, a annoncé lundi soir la radio où il travaillait.

«Il jouait au foot avec des amis et a été victime d'un infarctus. Il a été amené à l'hôpital régional de Chapeco, où son décès a été confirmé», a indiqué à l'antenne un de ses collègues de Radio Oeste Capital.

Le journaliste de 45 ans avait survécu à l'accident qui causé la mort de 71 personnes le 28 novembre 2016, dont 19 joueurs de Chapecoense qui se rendaient a Medellin, en Colombie, pour disputer la finale du match aller de la Copa Sudamericana.

Journalist Rafael Henzel, who survived the Chapecoense plane crash, has died from a heart attack while playing football. RIP.https://t.co/3jbwrpCAml pic.twitter.com/TgpR5iS9oa

