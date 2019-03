Nouveau rejet de l'accord de sortie avec l'UE : un Brexit sans accord est «désormais un scénario probable»

Après le 3e rejet des députés britanniques ce vendredi de l'accord de divorce avec l'Union européenne, un Brexit sans accord est «désormais un scénario probable» a indiqué la Commission européenne.

Le texte, conclu entre Londres et Bruxelles en novembre à l'issue de 17 mois de négociations fastidieuses, avait déjà été rejeté à la Chambre des communes à deux reprises, en janvier puis en mars. Pour amener les rebelles de sa majorité à changer d'avis, la Première ministre Theresa May avait promis mercredi de céder sa place en cas de résultat favorable.

Les dirigeants européens avaient accepté la semaine dernière la requête de May d'un court report du Brexit, prévu initialement le 29 mars, dans l'espoir qu'elle arrive à rassembler une majorité.

Londres aura jusqu'au 12 avril pour présenter une alternative et demander un nouveau report s'il veut éviter une sortie brutale, sans accord, cauchemar des milieux économiques. Dans la foulée de l’annonce des résultats du vote, le président du Conseil européen Donald Tusk a convoqué un sommet européen spécial le 10 avril.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) 29 mars 2019