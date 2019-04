Lois homophobes : George Clooney appelle au boycott des hôtels liés au sultan, Brunei réagit

Suite à la récente décision du sultanat de Brunei de punir les actes homosexuels par la lapidation, George Clooney a appelé au boycott des hôtels de luxe du pays.

Pour l’acteur, ces lois sont des «violations des droits de l’homme». «Brunei est dans une monarchie et tout boycott aurait peu d’effet sur la modification de ces lois», a-t-il déclaré au site Deadline avant de poursuivre : «Mais allons-nous vraiment aider à payer pour ces violations des droits de l’homme ?»

L’Américain de 57 ans invite les opposants à ces mesures à éviter les hôtels Dorchester Collection qui se trouvent notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Italie. Ces établissements sont détenus par l’Agence de développement du Brunei tout comme le Beverly Hills Hotel à Los Angeles.

«J’ai séjourné dans beaucoup d’entre eux», a concédé George Clooney. «Je n’avais pas fait mes devoirs et je ne savais pas à qui ils appartenaient».

If you continue to stay at or frequent the Beverly Hills Hotel, you are guilty of financially supporting these murderers. #BoycottBrunei https://t.co/QjO5bLXm27

— Dustin Lance Black (@DLanceBlack) 28 mars 2019