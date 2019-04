Elton John soutient George Clooney dans le boycott de Brunei

Les célébrités continuent de s'engager. Elton John a affirmé ce dimanche 31 mars soutenir George Clooney dans son appel au boycott des hôtels de luxe liés au sultan de Brunei, alors que ce pays s'apprête à mettre en place la peine de mort par lapidation en cas d'homosexualité ou adultère.

Dans un tweet, l'artiste, ouvertement homosexuel, a félicité l'acteur américain «d'avoir pris position contre la discrimination anti-gay et le sectarisme qui sévit dans le pays de Brunei». L'Américain, marié à l'avocate spécialiste des droits de l'Homme Amal Clooney, a en effet appelé à ne plus se rendre dans neuf hôtels comme le Plaza Athénée à Paris, à cause de l'application de la charia dans le riche état pétrolier situé sur l'île de Bornéo.

Pour tenter de justifier l'action du gouvernement de Brunei devant la polémique, qui enflait depuis quelques jours, le Premier ministre a diffusé un communiqué rappelant que le pays avait un «double système judiciaire», l'un islamique, qui ne s'applique qu'aux musulmans -représentant plus des deux tiers de la population-, l'autre civil, qui concerne l'ensemble des habitants du pays.

«Avec l'entrée en vigueur complète» de cette loi islamique «à partir du 3 avril, les deux systèmes continueront à s'appliquer en parallèle afin de maintenir la paix et l'ordre et préserver la religion, la vie, la famille et les individus quels que soient leur genre, nationalité, race et confession», y est-il écrit.