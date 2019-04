Israël rouvre les points de passage vers Gaza après 6 jours de fermeture

Israël a rouvert dimanche les points de passage vers la bande de Gaza, après six jours de fermeture à la suite d'un tir de roquette de l'enclave palestinienne sous blocus vers le territoire israélien, a indiqué une porte-parole du ministère de la Défense.

Le point de passage d'Erez, pour les personnes, et celui de Kerem Shalom, pour les marchandises, avaient été fermés lundi dernier quand une roquette tirée de la bande de Gaza s'était abattue sur une maison dans le centre d'Israël faisant 7 blessés. Cette décision a été prise malgré cinq nouveaux tirs de roquettes dans la nuit de samedi à dimanche depuis la bande de Gaza vers Israël et des tirs de chars israéliens sur des positions du Hamas dans l'enclave palestinienne en représailles. Les échanges de feu n'ont pas fait de victime.

La journée de samedi a connu de nouvelles manifestations le long de la barrière de séparation israélienne dans la bande de Gaza où quatre Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens et des centaines d'autres blessés, dans des violences qui n'ont cependant pas atteint l'intensité susceptible de provoquer l'escalade redoutée. Israël et le mouvement islamiste palestinien se sont livré trois guerres depuis que le Hamas a pris le pouvoir en 2007 dans l'enclave, éprouvée par les conflits, la pauvreté et l'enfermement.

Depuis le 30 mars 2018, des milliers de Gazaouis prennent part toutes les semaines aux «marches du retour» le long de la barrière israélienne, presque systématiquement accompagnées de violences. Au moins 262 Palestiniens ont été tués depuis cette date, au cours des manifestations ou dans des frappes israéliennes de représailles à des actes hostiles en provenance de l'enclave sous blocus.

Deux soldats israéliens ont été tués. L'Égypte, intermédiaire traditionnel entre le Hamas et Israël, s'emploie à instaurer une trêve durable alors que le mouvement islamiste palestinien et les Israéliens cherchent à éviter un nouvel affrontement.