Joe Biden, l'ancien vice-président américain, accusé de comportement déplacé par une militante démocrate

Lucy Flores, une militante du parti démocrate américain, a publié un long texte sur le site «The Cut», dans lequel elle accuse Joe Biden, l'ancien vice-président des Etats-Unis, de comportement inapproprié.

Les faits se seraient déroulés en 2014, lors d'un meeting électoral dans le Nevada. «Alors que je respirais profondément pour me préparer à défendre mes idées devant la foule, j'ai senti deux mains sur mes épaules. Je me suis figée. 'Pourquoi le vice-président des Etats-Unis est-il en train de me toucher'?», explique la Démocrate de 39 ans.

This was an incredibly difficult thing to do, but something that felt necessary. It took awhile before I found the words and the support that made me feel like this was finally a story I could tell. https://t.co/Sr5Go3xuTe

— Lucy Flores (@LucyFlores) 29 mars 2019