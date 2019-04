Quels sont les pays dirigés par des femmes ?

Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Allemagne... Ces pays font régulièrement l'actualité, et ont tous pour point commun d'être dirigé par des femmes. Avec l'élection de Zuzana Caputova à la présidence de la Slovaquie le 30 mars, on compte une dirigeante de plus.

Au 1er avril 2019, 26 pays ont ainsi une femme à leur tête (présidente ou chef de gouvernement avec des fonctions de dirigeante), soit 5 de plus qu'en 2018. On compte également 11 femmes vice-présidentes.

Zuzana Caputova en Slovaquie, Sahle-Work Zewde en Éthiopie ou encore Viorica Dăncilă en Roumanie sont parmi les dernières à avoir accédé au pouvoir.

Sur ces 26 dirigeantes, 12 sont à la tête de pays européens : Allemagne, Royaume-Uni, Islande, Slovaquie, Norvège, Lituanie, Estonie, Croatie, Serbie, Roumanie, Malte, Géorgie.

Dans le reste du monde, elles dirigent : les Bahamas, Barbade, Grenade, le Pérou, la Namibie, Taiwan, les Îles Marshall, le Bangladesh, le Népal, Singapour, Trinidad et Tobago et l'Éthiopie.

Deux femmes dirigent la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande présente même la particularité d'avoir deux femmes en guise de chef d'État : la Première ministre et la gouverneure.

Malgré cela, selon les chiffres dévoilés en mars par María Fernanda Espinosa Garcés, présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, «90% des chefs d'État et membres de gouvernement sont des hommes, tout comme 76% des membres des Parlements».