A 61 ans, elle donne naissance à sa petite-fille

Une Américaine de 61 ans du Nebraska a donné naissance à sa petite-fille après être devenue mère porteuse pour son fils et l'époux de celui-ci.

«Il n’y a eu aucun moment d’hésitation», a partagé madame Eledge sur KETV-News. «C’était l’instinct naturel». Avant d'obtenir l'accord des médecins, elle a subi de nombreux examens médicaux au centre de l’Université du Nebraska.

Le fœtus a été créé par fécondation in vitro avec le sperme de son fils, Matthew Eledge, et les ovules de la sœur de son beau-fils, Elliot Dougherty.

La grand-mère et sa petite-fille «heureuses et en bonne santé»

C’est ainsi qu’est née la semaine dernière la petite Uma Louise. «Nous sommes vraiment reconnaissants à Uma et à sa grand-mère d’être ici, heureuses et en bonne santé», a dit Matthew au Independent. La naissance du bébé et ses premiers moments en famille ont été captés par Ariel Panowicz qui a posté les clichés sur son compte Instagram.