La faim touche 113 millions de personnes dans le monde

Près de 113 millions de personnes dans 53 pays étaient en état d'«insécurité alimentaire aiguë», soit au bord de la famine, en 2018, d'après le dernier rapport mondial sur les crises alimentaires de la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, publié ce mardi.

Selon le document, qui étudie en détail chaque année depuis trois ans la cinquantaine de pays qui ont le plus de difficulté à nourrir leur population, la situation était particulièrement préoccupante au Yémen, en République démocratique du Congo (RDC), en Afghanistan, en Ethiopie, en Syrie, au Soudan et Soudan du sud, ainsi que dans la partie nord du Nigéria. Ces états constituant les huit pays du monde subissant les pires crises alimentaires.

D'une façon générale, les pays africains sont touchés de manière «disproportionnée» par la faim aiguë, avec près de 72 millions de personnes concernées, indique Dominique Burgeon, chef des urgences de la FAO, cité par l'agence de presse suisse ATS.

Au global, il y a cependant eu, en 2018, moins de personnes au bord de la famine comparé à 2017 (124 millions), la raison principale tenant au fait qu'un certain nombre de pays ont été un peu moins exposés aux catastrophes climatiques comme les sécheresses, inondations ou pluies.

