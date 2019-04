L'OMS veut mieux soigner les hommes

Une inégalité à réduire. L'espérance de vie pour les hommes dans le monde est de 69,8 ans, contre 74,2 ans pour les femmes d'après une étude statistique de l'OMS qui sera publiée le 7 avril, à l'occasion de la journée mondiale de la Santé.

S'il est communément admis que l'écart d'espérance de vie entre les sexes est notamment causé par un plus grand nombre de comportements à risque chez les hommes (alcool, drogue, conduite dangereuse...), l'OMS insiste dans son étude sur le fait que ce n'est pas uniquement le cas.

En effet, sur les 40 causes de morts les plus répandues, 33 contribuent à réduire plus intensément la durée de vie des hommes que celles des femmes. Les attaques cardiaques, les accidents de la route, les cancers de la gorge, des bronches ou des poumons creusant le plus la différence. Un chiffre d'autant plus important que certaines causes de mortalité ne peuvent pas concerner les hommes, comme les cancers du sein, de l'utérus ou la grossesse.

Si ces résultats peuvent être liés à des raisons biologiques, le rapport explique que les hommes utilisent moins les services de santé que les femmes. «Pour des maladies infectieuses comme le Sida ou la tuberculose, les dépistages et traitements trop tardifs augmentent le risque d'infections secondaire», peut-on lire dans l'étude. Et donc, par conséquent, augmenter le risque de mortalité précoce.

mieux soigner les hommes mais pas moins les femmes

L'étude propose donc de prendre en compte les différences entre les genres, et proposer des programmes qui soient adaptés, de manière à ce que les hommes soient mieux soignés, sans pour autant atténuer la qualité de soins pour les femmes. D'autant que le rapport précise bien que ce n'est pas parce que les femmes utilisent plus les services de santé que ces derniers sont tous optimaux pour leurs besoins.