Découvrez le «préservatif à consentement», que l’on ne peut pas ouvrir seul

Une entreprise argentine a imaginé un préservatif dont l’utilisation nécessite forcément le consentement de son ou sa partenaire. Pour une raison simple : il est impossible d’ouvrir sa boîte tout seul.

Deux paires de mains sont obligatoires, pour sortir l’objet de son écrin. L’idée est que les deux personnes appuient au même moment à huit endroits différents, permettant d’ouvrir l’emballage. La démonstration vidéo, visible dans le tweet ci-dessous, est plus parlante.

Este pack es tan simple de abrir como entender que si no te dice que sí, es no. #PlacerConsentido pic.twitter.com/KHWyoFmg7L — Tulipán Argentina (@TulipanARG) 3 avril 2019

Fabriquée par l’entreprise de sextoys Tulipan, elle a été accompagnée d’une campagne de pub faisant la promotion du consentement, avant tout acte sexuel. «Nous devions parler de la chose la plus importante dans chaque relation : le plaisir n’est possible que si les partenaires sont d’accord», détaille Joaquin, Campis, de l’agence marketing BBDO, sur The Next Web. «Si ce n’est pas un oui, c’est un non».

Ce préservatif est aujourd’hui distribué gratuitement dans les bars et les soirées de Buenos Aires. Il pourrait bientôt être commercialisé dans l’ensemble du pays, où, selon une étude de l'association AHF Argentina, 20 % des hommes avouent ne s'être jamais protégé lors de rapports sexuels.