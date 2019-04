4 abeilles vivantes découvertes dans l’oeil d’une femme

Quatre abeilles sudoripares ont été retrouvées vivantes à l’intérieur de l’œil d’une Thaïlandaise.

Les abeilles ont pu être extraites une à une par une équipe de médecins de l’hôpital universitaire Fooyin de Taïwan, qui ont présenté le cas de cette patiente comme une première mondiale.

Les différents éléments rapportés au personnel médical par la malheureuse Thaïlandaise laissent supposer que les insectes seraient entrés dans son oeil alors qu’elle nettoyait la tombe d’un proche, suscitant immédiatement une sensation d’intense picotement.

Look at the TV pics from Taiwan.. these are not small bees. https://t.co/BvFzsjMjFy pic.twitter.com/maaKUCC9uq

