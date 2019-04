Voici la toute première image d’un trou noir

Un événement scientifique majeur. La toute première image d’un trou noir a été dévoilée en grande pompe ce mercredi 10 avril.

Le cliché a été partagé simultanément lors de six conférences de presse, à Bruxelles (Belgique), à Santiago (Chili), à Shanghai (Chine), à Tokyo (Japon), à Taipei (Taïwan) et à Washigton (Etats-Unis).

L'image montre une forme noire, entourée d'un disque rouge orangé.

The first ever image of a black hole.



Taken by Event Horizon Telescope. #EUFunded.#RealBlackHole. pic.twitter.com/seOgqfkuYL

— European Commission (@EU_Commission) 10 avril 2019