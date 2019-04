Chine : un «extracteur de sperme» fait le buzz sur Twitter

Les images d'un «extracteur de sperme», une machine destinée à recueillir la semence des patients ou donneurs qui seraient trop embarrassés à l'idée de se masturber dans un hôpital, font le buzz sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Le liquide séminal recueilli peut ainsi être analysé ou transmis à une banque de sperme. La machine «peut simuler un environnement vaginal, par massage, contractions nerveuses, succions, vibrations, etc... et permet de recueillir le sperme rapidement et en toute sécurité. Il s'agit donc du meilleur équipement clinique de collecte de sperme», explique le centre medical Jiangsu Sanwe pour la science médicale et la technologie, qui l'a conçue.

This Chinese medical center invented a ’sperm-extracting’ machine for donors too embarrassed to masturbate in hospitals pic.twitter.com/l213R9y42S — NowThis (@nowthisnews) 10 avril 2019

L'agence Reuters rapportait en 2017 que 10.000 de ces appareils, d'une valeur de 11.500 dollars, étaient vendus chaque année en Chine. Tout le monde peut se le procurer, puisqu'il est en vente sur la plateforme Alibaba.

A Chinese company says its automatic sperm extractor is helping clinics collect semen from donors reluctant to masturbate in a hospital setting. pic.twitter.com/zBqf4wWVQi — AngryMan (@AngryManTV) 5 avril 2019

Selon les concepteurs de l'extracteur de sperme, celui-ci pourrait également permettre de traiter l'éjaculation précoce. «Les forts courants frappent et frottent le gland pénien à plusieurs reprises afin de réduire l'excitabilité des terminaisons nerveuses et de rendre passi le nerf externe du gland et la surfance du pénis», peut-on ainsi lire dans la notice accompagnant la machine.