Elle vit presque 100 ans avec ses organes à l'envers

«Une merveille médicale», à en croire le médecin qui a fait cette découverte. Alors qu'une classe d'étudiants en anatomie de l'université de Portland observait le corps de Rose-Marie Bentley, morte à l'âge de 99 ans, ils se sont rendus compte que tous les organes étaient à l'envers.

Une anomalie qui n'a jamais été détectée et qui n'a pas empêché la femme d'atteindre cet âge avancé. Cameron Walker, médecin en charge de la classe au moment de la découverte, a affirmé avoir cherché dans les archives, sans trouver de cas documentés de personnes avec cette particularité ayant survécu au-delà de 73 ans.

Pour autant, la famille assure qu'il y avait eu des signes annonciateurs. Comme, par exemple, lorsque Rose-Marie Bentley, alors âgée d'environ 50 ans, avait du subir une hystérectomie (ablation du col de l'utérus). Le médecin n'avait pas retrouvé l'appendice au moment d'opérer.

Selon les chiffres dévoilés par l'Université de la Santé et des sciences d'Oregon, ce genre d'anatomie apparaît une fois toutes les 22 000 naissances environ. La fille de Rose-Marie Bentley a affirmé que sa mère «aurait été amusée de savoir qu'elle a pu permettre à d'autres d'apprendre des choses de manière si étrange», et que son père, décédé 15 ans plus tôt, «aurait adoré le savoir pour se moquer d'elle».