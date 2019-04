Vidéo : toutes les nuits, une souris se faufile dans l’établi d’un Britannique pour ranger ses outils

Stephen Mckears est un bricoleur britannique, parfois désordonné et qui laisse son matériel traîner sur l’établi une fois ses travaux achevés.

Aussi, lorsqu’il est entré un matin de mars dans son atelier et qu’il a constaté que vis, pinces et clous avaient méticuleusement été rangés dans la nuit en son absence, le sexagénaire est tombé des nues.

Et il a commencé sérieusement à s’inquiéter pour sa santé mentale lorsque le scénario identique s'est répété à plusieurs reprises. Après avoir relaté cette drôle d’histoire à son voisin, les deux hommes ont alors convenu de pousser les investigations en installant une caméra de surveillance.

Le lendemain, Stephen Mckears a exploité les images filmées la nuit et n'a pas tardé pas à trouver la responsable, en l’occurrence une souris obsédée par le rangement. La vidéo enregistrée montre que le petit rongeur s’affaire, chaque nuit depuis un mois, entre minuit et 2h30. Hormis une maniaquerie excessive, on ignore ce qui conduit cette souris à adopter un tel comportement.