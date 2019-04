Gad Elmaleh obtient des informations personnelles sur CopyComic

Gad Elmaleh n’en a pas fini avec CopyComic. Après la requête d’un juge, son avocate a obtenu le droit de disposer d’informations personnelles sur le YouTubeur anonyme à l’origine des accusations de plagiat contre l’acteur.

C’est ce qu’a indiqué CopyComic sur son compte Twitter. Les informations en question (nom, courriel, numéro de téléphone, adresses IP) seront livrées par Facebook suite à «une assignation auprès d’un juge du tribunal de grande instance de Paris», a déclaré le réseau social au Parisien.

EFFARANT- NOUVELLE PLAINTE DE GAD ELMALEH



Son avocate est passée par un juge français et somme Facebook de lui communiquer mes infos ! Apparemment je l'ai vexé plus fort qu'il ne le dit...



Le mec s'acharne... POUR AIDER : RT EN MASSE !!! #CopyComichttps://t.co/bYyXBfUT7I — CopyComicVideos (@CopyComicVideos) 10 avril 2019

Selon le site Lapresse.ca, Isabelle Weksteing-Steg qui assure la défense d’Elmaleh, avait déjà formulé une requête similaire auprès de Twitter qui n’avait pas donné suite.

CopyComic craint désormais que son identité soit révélée publiquement. «Cet acharnement lui permettra peut-être de savoir qui je suis ou pas, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il en soit, on découvre de plus en plus qui est vraiment Gad Elmaleh», a-t-il dit à Lapresse.ca.

Face à ces inquiétudes manifestes, l’avocate de Gad Elmaleh a tenté de calmer le jeu. «Aucune plainte n’a été déposée ni aucune assignation délivrée. Il s’agit d’une ancienne démarche diligentée par mes soins il y a plusieurs mois, dans le cadre de procédures automatiques de demandes de retrait de vidéos, mises en place depuis plusieurs années. Je ne l’ai pas poursuivi et je n’ai rien engagé depuis à l’égard de Facebook ou de quelque plateforme que ce soit», a-t-elle fait savoir au Parisien.

Dans deux vidéos publiées les 28 janvier et 5 février 2019, CopyComic révélait de curieuses coïncidences dans les répliques prononcées par Gad Elmaleh dans ses spectacles et d’autres humoristes connus ou moins connus. Ces insinuations de plagiat à demi voilées ont poussé l'acteur à porter l’affaire devant la justice et demander notamment à Twitter de supprimer deux tweets dont la suspension avait finalement été annulée.