Russie : les 3% les plus riches détiennent 89% des richesses du pays

La Russie confirme son statut de pays le plus inégalitaire de la planète. Les 3% les plus riches détenaient en 2018 pas moins de 89,3% des richesses du pays, selon une étude menée par la Haute école d'économie et l'Institut de recherche et d'expertise de la Vnesheconombank.

Et malgré le fait que les revenus moyens des plus riches ont diminué entre 2013 et 2018, leur part dans l'économie a augmenté, puisque les 3% les plus riches détenaient 84,3% des richesses en 2013.

«Le volume des actifs financiers de la population est presque entièrement déterminé par le groupe de population le plus riche», concluent les économistes à l'origine de l'étude.

13% de la population en situation d'extrême pauvreté

Dans le même temps, les 20% les plus pauvres ne détenaient que 6% des richesses (contre 5% en 2013), tandis que 13% de la population russe vit dans une situation d'extrême pauvreté.

Autre statistique inquiétante, le revenu médian par adulte reste inférieur à 1.000 dollars par an, alors que la richesse globale de la Russie et comparable avec celle de la Norvège, de Singapour ou encore de la Turquie.

Pour comparaison, en France, la fortune de 26 Français les plus irches dépasse ce que possède un tiers des plus pauvres, selon une étude diffusée par Oxfam en janvier. Et au niveau mondial, les 26 milliardaires les plus riches de la planète détiennent autant de richesses que la moitié de l'humanité, toujours selon l'ONG.