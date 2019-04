Ses parents jettent sa collection de porno, il porte plainte

Un Américain de l'Indiana (Midwest) a décidé de poursuivre ses parents en justice pour une raison des plus insolites. Ces derniers ont en effet décidé de se débarrasser de sa vaste collection de porno sans l'en avertir.

Il faut dire que Charlie, c'est ainsi que se prénomme le plaignant, a passé une bonne partie de son existence à accumuler films, magazines et autres supports coquins, comme l'expliquent plusieurs médias anglo-saxons.

La collection d'une vie, en somme, estimée, selon lui, à près de 29.000 dollars (environ 25.000 euros) et qui, comprenait des films aussi majeurs que «Frisky Business» («De fringantes affaires») ou encore «Big Bad Grannys» («De grosses mémés méchantes»), aujourd'hui introuvables.

