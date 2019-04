La photo d'un père et de sa fille devant Notre-Dame juste avant l'incendie devient virale

La photo d'un père et de sa fille prise devant la cathédrale Notre-Dame de Paris juste avant l'incendie de lundi a connu ces derniers jours une viralité saisissante.

Le cliché montre le papa tenir bras tendus son enfant dont les pieds décollent du sol. Autour, plusieurs dizaines de passants et de touristes. Derrière eux, un couple se prend en selfie.

La cathédrale se dresse majestueusement en arrière-plan. Il est 17h57. Moins d'une heure plus tard, l'édifice commencera à être ravagé par un terrible incendie dont l'origine reste toujours à déterminer.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK

— Brooke Windsor (@brookeawindsor) 16 avril 2019